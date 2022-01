SORTIES EN CANI-RANDO À ARNAGE Mulsanne, 23 avril 2022, Mulsanne.

SORTIES EN CANI-RANDO À ARNAGE Parking près de la Guinguette La Gèmerie Mulsanne

2022-04-23 11:30:00 – 2022-04-23 Parking près de la Guinguette La Gèmerie

Mulsanne Sarthe Mulsanne

Une randonnée pédestre (marche) au cours de laquelle vous êtes harnaché(e) à un chien, tel est le principe de la cani-rando.

Tarif adulte : 11€ pour 1h (6/7kms);

Tarif enfant de 6 à 16 ans : 9€ pour 1h (6/7kms);

Conditions d’accueil :

Age minimum accompagné d’un adulte : 6 ans (1 enfant + 1 adulte / chien).

Age minimum non accompagné d’un adulte : 12 ans (autorisation parentale obligatoire).

Déconseillé aux femmes enceintes, personnes ayant des problèmes cardiaques, respiratoires et/ou de motricité.

Tenue de sport et chaussures de marche exigées. Port du masque obligatoire – gel hydroalcoolique fourni sur place.

Arrivée 10 mn à l’avance, tout retard sera refusé et non remboursé.

Attention, les places sont limitées. Pas de billetterie sur place. Pour le confort de tous, les réservations sont obligatoires.

Rendez-vous à la base de loisirs de la Gèmerie à Arnage (parking de la Guinguette)

A 11:30 (et option à 14:00 si complet à 11:30)

Une activité ludique à tester absolument !

Parking près de la Guinguette La Gèmerie Mulsanne

