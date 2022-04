Sorties découvertes de la spéléologie avec le Spéléo-Club-Garagalh Saint-Cézaire-sur-Siagne Saint-Cézaire-sur-Siagne Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Saint-Cézaire-sur-Siagne

Sorties découvertes de la spéléologie avec le Spéléo-Club-Garagalh Saint-Cézaire-sur-Siagne, 30 avril 2022, Saint-Cézaire-sur-Siagne. Sorties découvertes de la spéléologie avec le Spéléo-Club-Garagalh Saint-Cézaire-sur-Siagne

2022-04-30 09:00:00 – 2022-04-30 16:00:00

Saint-Cézaire-sur-Siagne Alpes-Maritimes Saint-Cézaire-sur-Siagne EUR 15 Découverte de la Spéléologie, à la Grotte de Pâques. garagalh@free.fr +33 6 23 90 47 26 http://garagalh.fr/ Saint-Cézaire-sur-Siagne

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Saint-Cézaire-sur-Siagne Autres Lieu Saint-Cézaire-sur-Siagne Adresse Ville Saint-Cézaire-sur-Siagne lieuville Saint-Cézaire-sur-Siagne Departement Alpes-Maritimes

Sorties découvertes de la spéléologie avec le Spéléo-Club-Garagalh Saint-Cézaire-sur-Siagne 2022-04-30 was last modified: by Sorties découvertes de la spéléologie avec le Spéléo-Club-Garagalh Saint-Cézaire-sur-Siagne Saint-Cézaire-sur-Siagne 30 avril 2022 Alpes-Maritimes Saint-Cézaire-sur-Siagne

Saint-Cézaire-sur-Siagne Alpes-Maritimes