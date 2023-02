Sorties découverte spéléo sensation Rivière souterraine Saint-Christophe-sur-Roc Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

2023-04-08 08:30:00 – 2023-04-12 12:30:00

Deux-Sevres EUR 60 Dès 10 ans

Descente en rappel d’un puits de 18m !

Parcours de 2km en traversée dans la rivière souterraine de Saint Christophe sur Roc pour ressortir… dans le lavoir du village ! Parcours debout dans une belle galerie aquatique la plupart du temps, plusieurs passages « voûtés » et 3 obstacles ponctuels franchis à quatre-pattes ! Dès 10 ans

Descente en rappel d'un puits de 18m !

Parcours de 2km en traversée dans la rivière souterraine de Saint Christophe sur Roc pour ressortir… dans le lavoir du village ! Parcours debout dans une belle galerie aquatique la plupart du temps, plusieurs passages « voûtés » et 3 obstacles ponctuels franchis à quatre-pattes !

