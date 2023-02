Sorties découverte spéléo classique Rivière souterraine Champdeniers Catégories d’Évènement: Champdeniers

Deux-Sèvres

Sorties découverte spéléo classique Rivière souterraine, 8 avril 2023, Champdeniers . Sorties découverte spéléo classique Rivière souterraine de Champdeniers Rivière souterraine Champdeniers Deux-Sevres Rivière souterraine Rivière souterraine de Champdeniers

2023-04-08 14:00:00 – 2023-04-12 17:00:00

Rivière souterraine Rivière souterraine de Champdeniers

Champdeniers

Deux-Sevres EUR 45 dès 8 ans Découverte facile de la rivière souterraine de Champdeniers – niveau débutant. Parcours d’1km dans des galeries horizontales, de belles et grandes salles et une jolie rivière. Bien que l’on commence par une galerie au plafond plutôt bas, le reste de l’itinéraire se déroule globalement debout ! dès 8 ans Découverte facile de la rivière souterraine de Champdeniers – niveau débutant. Parcours d’1km dans des galeries horizontales, de belles et grandes salles et une jolie rivière. Bien que l’on commence par une galerie au plafond plutôt bas, le reste de l’itinéraire se déroule globalement debout ! +33 6 84 73 18 30 Emergence Spéléo CDS 79

Rivière souterraine Rivière souterraine de Champdeniers Champdeniers

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Champdeniers, Deux-Sèvres Autres Lieu Champdeniers Adresse Champdeniers Deux-Sevres Rivière souterraine Rivière souterraine de Champdeniers Ville Champdeniers lieuville Rivière souterraine Rivière souterraine de Champdeniers Champdeniers Departement Deux-Sevres

Champdeniers Champdeniers Deux-Sevres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champdeniers /

Sorties découverte spéléo classique Rivière souterraine 2023-04-08 was last modified: by Sorties découverte spéléo classique Rivière souterraine Champdeniers 8 avril 2023 Deux-Sèvres Rivière souterraine Champdeniers Rivière souterraine de Champdeniers Rivière souterraine Champdeniers Deux-Sevres

Champdeniers Deux-Sevres