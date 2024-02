Sorties Découverte du milieu marin (Estran) Roscoff, vendredi 7 juin 2024.

Découverte de la faune et des algues de l’estran de Roscoff. Initiation à la cueillette et à la pêche à pied dans le respect des réglementations et de l’environnement en compagnie d’Annie Frère.

Durée env. 2h30.

Prévoir une tenue adaptée suivant la météo, des bottes ou chaussures ne craignant pas l’eau.

Sur réservation par mail.

Groupe de 12 personnes maxi. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07

fin : 2024-06-07

Roscoff 29680 Finistère Bretagne anniefrere29@gmail.com

