Beaufort-sur-Gervanne Drôme Beaufort-sur-Gervanne Ces sorties d’une durée de 1h30 seront animées par:



– Mathieu BIDAT, naturaliste (RUPEA)

– Olivier MALET, viticulteur et conseiller municipal chargé de l’agriculture

– Roger MATHIEU, naturaliste (Lysandra) guybajard.mairiebeaufort@gmail.com +33 4 75 76 44 85 https://docs.google.com/forms/d/1l7X-N_BMMpmvzwvHQKW-9VR17iC_ZQZvr9Tv3K4zVZQ/edit remparts de l’Esplanade de Beaufort le village Beaufort-sur-Gervanne

