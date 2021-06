Parthenay Parthenay Deux-Sèvres, Parthenay SORTIES DE CHANTIERS – Versus (Guerbigny Vs Camelin) Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

SORTIES DE CHANTIERS – Versus (Guerbigny Vs Camelin) Parthenay, 23 juin 2021-23 juin 2021, Parthenay. SORTIES DE CHANTIERS – Versus (Guerbigny Vs Camelin) 2021-06-23 – 2021-06-23 Amphithéâtre de la MCP 1 Rue de la Vau Saint-Jacques

Parthenay Deux-Sèvres Parthenay VERSUS (Guerbigny Vs Camelin)

concert / co-production avec l’ UPCP-METIVE Les oppositions de type binaire auraient pu correspondre

aux caractères des deux musiciens mais cela aurait été trop

réducteur. Versus, parce que cela sonne bien, parce que c’est

un terme qui a été contesté par l’académie française… Benoit et Maxence le déclinent comme une comparaison, comme

le fruit d’une rencontre où l’opposition n’est pas force de loi.

Regardez : l’un joue bien, l’autre joue fort ! A aucun moment il n’est dit que celui qui joue fort ne joue pas

bien aussi… Cela dit les deux hommes aiment à se ‘taguer’

par provocation et en profiter au détour d’un échange pour

impliquer un auditoire : c’est l’esprit Versus. – Benoit Guerbigny : accordéons diatoniques, voix

– Maxence Camelin : Cornemuses, hautbois populaires, voix VERSUS (Guerbigny Vs Camelin)

concert / co-production avec l’ UPCP-METIVE Les oppositions de type binaire auraient pu correspondre

aux caractères des deux musiciens mais cela aurait été trop

réducteur. Versus, parce que cela sonne bien, parce que c’est

un terme qui a été contesté par l’académie française… Benoit et Maxence le déclinent comme une comparaison, comme

le fruit d’une rencontre où l’opposition n’est pas force de loi.

Regardez : l’un joue bien, l’autre joue fort ! A aucun moment il n’est dit que celui qui joue fort ne joue pas

bien aussi… Cela dit les deux hommes aiment à se ‘taguer’

par provocation et en profiter au détour d’un échange pour

impliquer un auditoire : c’est l’esprit Versus. – Benoit Guerbigny : accordéons diatoniques, voix

– Maxence Camelin : Cornemuses, hautbois populaires, voix +33 5 49 94 90 70 VERSUS (Guerbigny Vs Camelin)

concert / co-production avec l’ UPCP-METIVE Les oppositions de type binaire auraient pu correspondre

aux caractères des deux musiciens mais cela aurait été trop

réducteur. Versus, parce que cela sonne bien, parce que c’est

un terme qui a été contesté par l’académie française… Benoit et Maxence le déclinent comme une comparaison, comme

le fruit d’une rencontre où l’opposition n’est pas force de loi.

Regardez : l’un joue bien, l’autre joue fort ! A aucun moment il n’est dit que celui qui joue fort ne joue pas

bien aussi… Cela dit les deux hommes aiment à se ‘taguer’

par provocation et en profiter au détour d’un échange pour

impliquer un auditoire : c’est l’esprit Versus. – Benoit Guerbigny : accordéons diatoniques, voix

– Maxence Camelin : Cornemuses, hautbois populaires, voix VERSUS (Guerbigny Vs Camelin)

concert / co-production avec l’ UPCP-METIVE Les oppositions de type binaire auraient pu correspondre

aux caractères des deux musiciens mais cela aurait été trop

réducteur. Versus, parce que cela sonne bien, parce que c’est

un terme qui a été contesté par l’académie française… Benoit et Maxence le déclinent comme une comparaison, comme

le fruit d’une rencontre où l’opposition n’est pas force de loi.

Regardez : l’un joue bien, l’autre joue fort ! A aucun moment il n’est dit que celui qui joue fort ne joue pas

bien aussi… Cela dit les deux hommes aiment à se ‘taguer’

par provocation et en profiter au détour d’un échange pour

impliquer un auditoire : c’est l’esprit Versus. – Benoit Guerbigny : accordéons diatoniques, voix

– Maxence Camelin : Cornemuses, hautbois populaires, voix colletifgonza

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Parthenay Étiquettes évènement : Autres Lieu Parthenay Adresse Amphithéâtre de la MCP 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Ville Parthenay lieuville 46.65201#-0.24917