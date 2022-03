Sorties de Bain / Festival des arts de la rue Granville, 7 juillet 2022, Granville.

Sorties de Bain / Festival des arts de la rue Granville

2022-07-07 11:00:00 11:00:00 – 2022-07-10 00:00:00 00:00:00

Granville Manche

Sorties de Bain, festival des arts de la rue à Granville fête sa 20ème édition cette année !

Comédiens, jongleurs, voltigeurs, conteurs, magiciens, marionnettistes, musiciens, danseurs… vont envahir la ville pendant 4 jours.

45 spectacles, plus de 135 représentations gratuites pour tous. Une invitation à prendre de la hauteur, retrouver le plaisir de partager ensemble, prendre l’air.

20 ans après la première édition, Sorties de Bain a bien grandi mais a su garder son esprit populaire et familial !

Retrouvez également Sorties de Bain chez les “Voisins d’rue “, cette année à Donville-les-Bains, Cérences, Saint-Pair-sur-Mer et Saint-Planchers.

Sorties de Bain, festival des arts de la rue à Granville fête sa 20ème édition cette année !

Comédiens, jongleurs, voltigeurs, conteurs, magiciens, marionnettistes, musiciens, danseurs… vont envahir la ville pendant 4 jours.

45 spectacles, plus…

sortiesdebain@archipel-granville.com +33 2 33 69 27 30 http://www.sortiesdebain.com/

Sorties de Bain, festival des arts de la rue à Granville fête sa 20ème édition cette année !

Comédiens, jongleurs, voltigeurs, conteurs, magiciens, marionnettistes, musiciens, danseurs… vont envahir la ville pendant 4 jours.

45 spectacles, plus de 135 représentations gratuites pour tous. Une invitation à prendre de la hauteur, retrouver le plaisir de partager ensemble, prendre l’air.

20 ans après la première édition, Sorties de Bain a bien grandi mais a su garder son esprit populaire et familial !

Retrouvez également Sorties de Bain chez les “Voisins d’rue “, cette année à Donville-les-Bains, Cérences, Saint-Pair-sur-Mer et Saint-Planchers.

Granville

dernière mise à jour : 2022-03-28 par