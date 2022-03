Sorties d’ateliers La Commanderie – Elancourt, 1 juin 2022, Élancourt.

Sorties d’ateliers

du mercredi 1 juin au mercredi 8 juin à La Commanderie – Elancourt

Découvrez l’ensemble des réalisations des élèves qui ont participé aux projets d’éducation artistique et culturelle en arts visuels et en sciences cette année avec La Commanderie. De l’élémentaire au lycée, avec les artistes Titi from Paris, Nicolas d’Hautefeuille et FKDL ou les associations Ville verte et Sortie Nature 78, chacun a déployé son imaginaire et enrichi ses connaissances. Créations et constructions au programme !

Gratuit – Entrée libre

La Commanderie – Elancourt Route de Dampierre – CD 58, 78990 Elancourt Élancourt Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-01T14:00:00 2022-06-01T18:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00;2022-06-08T14:00:00 2022-06-08T18:00:00