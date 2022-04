SORTIES D’ATELIERS D’ARTISTES BALARUCOIS Balaruc-les-Bains, 8 avril 2022, Balaruc-les-Bains.

SORTIES D’ATELIERS D’ARTISTES BALARUCOIS Balaruc-les-Bains

2022-04-08 – 2022-04-08

Balaruc-les-Bains Hérault

« Le Piano-Tiroir » dévoile des artistes Balarucois qui présentent peintures, sculptures, céramiques.

ALFRED : Artiste peintre et plasticienne. La couleur s’impose sur ses toiles : elle est impactante, hypnotisante, pour élever notre joie. Mais attention il faut entrer dans les détails pour en découvrir le sens. Les visiteurs adoreront.

Georges CHÂTEAU : Sculpteur travaille le fer et assemble les outils. Ces ½uvres sont réalisées à base de pièces de récupération. Chaque création est étonnante, unique.

Emmanuel FLEURY : Céramiste, utilise la technique du raku. La définition du raku étant le bonheur dans le hasard, c’est totalement vrai avec ses superbes créations.

Eric MEYNADIER : Artiste peintre autodidacte. Il s’intéresse à l’art du portrait (visages, corps nus) sans se détourner de la réalité grâce à la force expressive de la couleur. Mais pas seulement …

Christian COURONNE : Sculpteur, peintre et plasticien utilise verre, métal, marbre, pierres, bois pour nous apporter ses messages anti-pollution avec beaucoup de force et de poésie.

Angèle PIZZO : Artiste peintre de l’imaginaire et du rêve. C’est une peinture qui décrit une émotion douce et sereine, toujours à la recherche de l’équilibre et de l’harmonie pour notre plus grand plaisir.

dernière mise à jour : 2022-03-21 par