Vienne

le samedi 23 avril à 14:00

Chaque samedi à 14 H, courtes randos à vélo, adaptables en fonction du niveau des participants, encadrées par des bénévoles expérimentés, Vélo à assistance électrique acceptée. Casque obligatoire. Découverte du pays Montmorillonais. Possibilité de prêt de vélo à la 1ère sortie

4 participations gratuites – Montant de la licence cyclos à partir de 51.50 €

Toutes personnes débutantes ou souhaitant reprendre le vélo

2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T18:00:00

