Sorties collectives à pieds avec la Maison de quartier Jacques Brel Maison de quartier Jacques-Brel, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Villeneuve-d'Ascq.

du mercredi 7 juillet au mercredi 25 août à Maison de quartier Jacques-Brel

**Tous les mercredis de juillet et août, la Maison de quartier J.Brel organise des sorties collectives à pieds « Ma culture en baskets » – Gratuit.** Sorties collectives à pieds dans l’optique de travailler sur les bienfaits de l’activité physique même modérée sur la santé mentale et physique mais également sur la mobilité et les représentations erronées quant à l’accessibilité de nombre de sites culturels au sens large. Il s’agira également de travailler sur les liens intergénérationnels et les notions d’empathie, de partage et de communication via l’adaptation au rythme de chacun, l’entraide, et les discussions émergentes des lieux de passage et de visite. * Groupe de 15 * sur inscriptions à la MQJB, * de 0 à 99 ans * _attention tous les déplacements se font à pieds._

entrée gratuite sur inscription

Maison de quartier Jacques-Brel Chemin de bergères 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T10:00:00 2021-07-07T12:00:00;2021-07-07T14:00:00 2021-07-07T17:00:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T12:00:00;2021-07-21T14:00:00 2021-07-21T17:00:00;2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T12:00:00;2021-07-28T14:00:00 2021-07-28T17:00:00;2021-08-04T10:00:00 2021-08-04T12:00:00;2021-08-04T14:00:00 2021-08-04T17:00:00;2021-08-11T10:00:00 2021-08-11T12:00:00;2021-08-11T14:00:00 2021-08-11T17:00:00;2021-08-18T10:00:00 2021-08-18T12:00:00;2021-08-18T14:00:00 2021-08-18T17:00:00;2021-08-25T10:00:00 2021-08-25T12:00:00;2021-08-25T14:00:00 2021-08-25T17:00:00