Le Mans Sarthe EUR 9 9 A bord de La Rêveuse de Saint-Nicolas vous profitez d’une balade sur la rivière. Remonter la rivière jusqu’au pied de la cité Plantagenêt et redescendre jusque dans le canal des Planches. Balade d’environ 45 minutes, à la chaleur des braséros, sous une couverture et en buvant une boisson chaude, acheté au préalable à bord de la péniche “Le Marin’s”. (prévoir un quart d’heure avant) Balades hivernales dans le port du Mans, A la chaleur des braséros, couvertures et boissons chaudes. +33 7 71 14 36 21 https://sites.google.com/view/adaf-asso/saison-2021/sorties-chocolat-chaud A bord de La Rêveuse de Saint-Nicolas vous profitez d’une balade sur la rivière. Remonter la rivière jusqu’au pied de la cité Plantagenêt et redescendre jusque dans le canal des Planches. Balade d’environ 45 minutes, à la chaleur des braséros, sous une couverture et en buvant une boisson chaude, acheté au préalable à bord de la péniche “Le Marin’s”. (prévoir un quart d’heure avant) Capitainerie 101 quai Amiral Lalande Le Mans

