2022-10-08 – 2022-12-21 Châteauvillain Haute-Marne Camp d’Entrainement Artisitique LES SIMONES ET CHEMIN D’ESSENCES Site Le Chameau – 4 Route de Châtillon Châteauvillain A Châteauvillain, apprivoisez la nature et ses bienfaits avec Alexandra HENRISSAT, naturopathe, « Chemin d’Essences ». Nous partirons sur le terrain afin d’acquérir une connaissance pratique des plantes médicinales et nous aborderons différents procédés d’extraction. Voici le programme d’ateliers et sorties botaniques pour cette nouvelle saison ! De nombreuses thématiques vous sont proposées :

– sorties botaniques, cuisine de plantes sauvages, lactofermentation, jus et laits végétaux, les huiles essentielles et les hydrolats en cuisine, aromathérapie et trousse de secours pour les vacances, cosmétique bio artisanal, fleurs de Bach… * Et des partenariats locaux avec Simone – camp d’entra√Ænement artistique, Amis Nature 52, Porterie de l’Abbaye de la Crête. contact@simone.camp +33 6 99 68 02 77 http://www.simone.camp/ Châteauvillain

