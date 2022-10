Sorties avec Saskia “Good bye Lénine – visite insolite chez l’habitant” Plougonven, 31 octobre 2022, Plougonven.

Saskia est une enfant de la RDA. Sa soif de liberté l’a propulsé jusqu’aux rivages du Finistère-Nord. Elle y a apporté meubles et objets de son pays disparu et vous fait visiter sa maison coquette, blottie dans un hameau on ne peut plus breton. Saskia vous raconte sa vie d’avant de l’autre côté du Mur et vous fait déguster un vin est-allemand. Vivez l’immersion totale !

C’est une occasion unique pour faire un voyage dans le temps et dans l’espace par le récit, les objets et même le goût pour découvrir une terre riche d’histoire.

– Durée 2h30

– Maximum 4 personnes

– Français – Allemand

– RDV arrêt de bus à Kervigaouez en Plougonven

