Découvrez la cueillette d’algues lors d’une belle balade à marée basse. Quelles algues cueillir, comment les préparer et les consommer- je vous dis tout! Support d’identification offert et dégustation d’un caviar d’algues à la fin de la sortie. Matériel: – Bottes de pluie ou méduses ou chaussures non glissantes qui vont dans l’eau – Un seau ou récipient pour votre récolte – Une paire de ciseaux – Un imperméable (en fonction de la météo) * La sortie et la dégustation respectent les mesures en vigueur anti Covid19

2021-10-09T12:00:00 2021-10-09T22:00:00

