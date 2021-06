Paris Centre Paris Anim' Bessie Smith ex Reuilly Paris SORTIES ADOS & ANIMATIONS JEUNESSE Centre Paris Anim’ Bessie Smith ex Reuilly Paris Catégorie d’évènement: Paris

SORTIES ADOS & ANIMATIONS JEUNESSE Centre Paris Anim’ Bessie Smith ex Reuilly, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 1 juillet au 31 août 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 9h à 19h

payant

Des sorties, des stages et des séjours pour les jeunes de 11 à 17 ans, Au programme de l’Été :

De l’aviron, un stage de découverte de la comédie musicale, de l’accrobranche, un stage artistique, une visite guidée de Provins, du catamaran, un séjour « Surf and fun », de la capoeira, des visites guidées de musées, du King ball, un mini séjour à Rambouillet …

Bref, des activités culturelles et sportives pour tous les jeunes entre 11 ans et 17 ans. Ces activités sont organisées par les Centre Paris Anim’ de l’association CLAJE : https://urlz.fr/fXGg Animations -> Autre animation Centre Paris Anim’ Bessie Smith ex Reuilly 19 rue Hénard Paris 75012

8 : Montgallet (211m) 6 : Dugommier (385m)

Contact :Centre Paris Anim Reuilly/Bessie Smith 0140020660 reuilly@claje.asso.fr https://claje.asso.fr/activites-paris-12/ https://www.facebook.com/centrereuilly/?view_public_for=135413059813221 0140020660 reuilly@claje.asso.fr Animations -> Autre animation Urbain;Sport;Solidaire;Queer Lgbt;Plein air;Paris nature;Musique;Insolite;Gourmand;Geek;Expos;Ados

Date complète :

2021-07-01T09:00:00+02:00_2021-07-01T19:00:00+02:00;2021-07-02T09:00:00+02:00_2021-07-02T19:00:00+02:00;2021-07-03T09:00:00+02:00_2021-07-03T19:00:00+02:00;2021-07-04T09:00:00+02:00_2021-07-04T19:00:00+02:00;2021-07-05T09:00:00+02:00_2021-07-05T19:00:00+02:00;2021-07-06T09:00:00+02:00_2021-07-06T19:00:00+02:00;2021-07-07T09:00:00+02:00_2021-07-07T19:00:00+02:00;2021-07-08T09:00:00+02:00_2021-07-08T19:00:00+02:00;2021-07-09T09:00:00+02:00_2021-07-09T19:00:00+02:00;2021-07-10T09:00:00+02:00_2021-07-10T19:00:00+02:00;2021-07-11T09:00:00+02:00_2021-07-11T19:00:00+02:00;2021-07-12T09:00:00+02:00_2021-07-12T19:00:00+02:00;2021-07-13T09:00:00+02:00_2021-07-13T19:00:00+02:00;2021-07-14T09:00:00+02:00_2021-07-14T19:00:00+02:00;2021-07-15T09:00:00+02:00_2021-07-15T19:00:00+02:00;2021-07-16T09:00:00+02:00_2021-07-16T19:00:00+02:00;2021-07-17T09:00:00+02:00_2021-07-17T19:00:00+02:00;2021-07-18T09:00:00+02:00_2021-07-18T19:00:00+02:00;2021-07-19T09:00:00+02:00_2021-07-19T19:00:00+02:00;2021-07-20T09:00:00+02:00_2021-07-20T19:00:00+02:00;2021-07-21T09:00:00+02:00_2021-07-21T19:00:00+02:00;2021-07-22T09:00:00+02:00_2021-07-22T19:00:00+02:00;2021-07-23T09:00:00+02:00_2021-07-23T19:00:00+02:00;2021-07-24T09:00:00+02:00_2021-07-24T19:00:00+02:00;2021-07-25T09:00:00+02:00_2021-07-25T19:00:00+02:00;2021-07-26T09:00:00+02:00_2021-07-26T19:00:00+02:00;2021-07-27T09:00:00+02:00_2021-07-27T19:00:00+02:00;2021-07-28T09:00:00+02:00_2021-07-28T19:00:00+02:00;2021-07-29T09:00:00+02:00_2021-07-29T19:00:00+02:00;2021-07-30T09:00:00+02:00_2021-07-30T19:00:00+02:00;2021-07-31T09:00:00+02:00_2021-07-31T19:00:00+02:00;2021-08-01T09:00:00+02:00_2021-08-01T19:00:00+02:00;2021-08-02T09:00:00+02:00_2021-08-02T19:00:00+02:00;2021-08-03T09:00:00+02:00_2021-08-03T19:00:00+02:00;2021-08-04T09:00:00+02:00_2021-08-04T19:00:00+02:00;2021-08-05T09:00:00+02:00_2021-08-05T19:00:00+02:00;2021-08-06T09:00:00+02:00_2021-08-06T19:00:00+02:00;2021-08-07T09:00:00+02:00_2021-08-07T19:00:00+02:00;2021-08-08T09:00:00+02:00_2021-08-08T19:00:00+02:00;2021-08-09T09:00:00+02:00_2021-08-09T19:00:00+02:00;2021-08-10T09:00:00+02:00_2021-08-10T19:00:00+02:00;2021-08-11T09:00:00+02:00_2021-08-11T19:00:00+02:00;2021-08-12T09:00:00+02:00_2021-08-12T19:00:00+02:00;2021-08-13T09:00:00+02:00_2021-08-13T19:00:00+02:00;2021-08-14T09:00:00+02:00_2021-08-14T19:00:00+02:00;2021-08-15T09:00:00+02:00_2021-08-15T19:00:00+02:00;2021-08-16T09:00:00+02:00_2021-08-16T19:00:00+02:00;2021-08-17T09:00:00+02:00_2021-08-17T19:00:00+02:00;2021-08-18T09:00:00+02:00_2021-08-18T19:00:00+02:00;2021-08-19T09:00:00+02:00_2021-08-19T19:00:00+02:00;2021-08-20T09:00:00+02:00_2021-08-20T19:00:00+02:00;2021-08-21T09:00:00+02:00_2021-08-21T19:00:00+02:00;2021-08-22T09:00:00+02:00_2021-08-22T19:00:00+02:00;2021-08-23T09:00:00+02:00_2021-08-23T19:00:00+02:00;2021-08-24T09:00:00+02:00_2021-08-24T19:00:00+02:00;2021-08-25T09:00:00+02:00_2021-08-25T19:00:00+02:00;2021-08-26T09:00:00+02:00_2021-08-26T19:00:00+02:00;2021-08-27T09:00:00+02:00_2021-08-27T19:00:00+02:00;2021-08-28T09:00:00+02:00_2021-08-28T19:00:00+02:00;2021-08-29T09:00:00+02:00_2021-08-29T19:00:00+02:00;2021-08-30T09:00:00+02:00_2021-08-30T19:00:00+02:00;2021-08-31T09:00:00+02:00_2021-08-31T19:00:00+02:00

stages jeunes

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre Paris Anim' Bessie Smith ex Reuilly Adresse 19 rue Hénard Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Bessie Smith ex Reuilly Paris