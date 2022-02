Sorties à VTTAE Roset-Fluans, 21 février 2022, Roset-Fluans.

Sorties à VTTAE Roset-Fluans

2022-02-21 – 2022-02-21

Roset-Fluans Doubs Roset-Fluans

Chaux et Légendes vous propose une découverte de Besançon à vélo à assistance électrique de 2 heures 30 accessible à tous.

Cette balade vous conduira sur les quais qui longent le Doubs, dans les petites rues de la vieille ville et sur la colline de la Citadelle afin d’y admirer la vue sur Besançon.

Taille minimum : 1.60m

Vélos et casques fournis

Café, thé, tisane et petits gâteaux d’accueil

8 places maximum

chauxetlegendes@gmail.com

Roset-Fluans

