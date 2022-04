Sortie week’ados Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Sortie week’ados Arcachon, 21 mai 2022, Arcachon. Sortie week’ados Arcachon

2022-05-21 – 2022-05-21

Arcachon Gironde EUR Après-midi « Jeunes au stade » (pour les 12-18 ans)

Venez assister au match de Rugby UBB-Lyon au Stade Chaban Delmas

Transport assuré en minibus

Gratuit. Sur inscription (nombre de places limité) Après-midi « Jeunes au stade » (pour les 12-18 ans)

Venez assister au match de Rugby UBB-Lyon au Stade Chaban Delmas

Transport assuré en minibus

Gratuit. Sur inscription (nombre de places limité) Après-midi « Jeunes au stade » (pour les 12-18 ans)

Venez assister au match de Rugby UBB-Lyon au Stade Chaban Delmas

Transport assuré en minibus

Gratuit. Sur inscription (nombre de places limité) Mairie Arcachon

Arcachon

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Ville Arcachon lieuville Arcachon Departement Gironde

Arcachon Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/

Sortie week’ados Arcachon 2022-05-21 was last modified: by Sortie week’ados Arcachon Arcachon 21 mai 2022 Arcachon Gironde

Arcachon Gironde