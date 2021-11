AnduzeAnduze Anduze Anduze Anduze, Gard Sortie VTT – Les Cévennes méridionales Anduze Anduze AnduzeAnduze Catégories d’évènement: Anduze

Gard

Sortie VTT – Les Cévennes méridionales Anduze, 12 décembre 2021

2021-12-12

Pour sillonner nos jolies petites routes cévenoles, quoi de mieux que le VTT et un bon guide ?Sentiers Vagabonds propose un circuit de 40 à 50 km sur la journée, à la découverte de nos chemins. *Infos pratiques – Le dimanche 12 décembre 2021- RDV aux jardins de la filature à Anduze – Départ 9h30. Retour vers 16h- Tarifs : 55€ la journée ou 30€ avec son vélo – Sur inscription uniquement sentiersvagabondsapn@gmail.com +33 4 66 60 24 16

Anduze Anduze

