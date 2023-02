SORTIE VOITURES ANCIENNES Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Du 29 au 30 avril, découverte du Pays de Retz en automobiles d’avant 1939 en costume d’époque.

Les véhicules seront visibles à Saint-Brevin dans le week-end.

Pour s’inscrire : réservation avant le 30 mars 2023 auprès de Jean-Paul HAMON – Tél. 06 30 40 72 90. anita.nieste@orange.fr +33 6 30 40 72 90 Saint-Brevin-les-Pins

