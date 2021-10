Paris Centre Paris Anim' Bessie Smith ex Reuilly île de France, Paris Sortie : Visite-atelier au Théâtre aux mains nues Centre Paris Anim’ Bessie Smith ex Reuilly Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Sortie : Visite-atelier au Théâtre aux mains nues Centre Paris Anim’ Bessie Smith ex Reuilly, 29 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 29 octobre 2021

de 14h à 17h

payant

Sortie : Visite-atelier au Théâtre aux mains nues. (Théâtre des marionnettes) Atelier de découverte de la marionnette : marionnettes à gaine, à tringle, marionnettes en mousse,. Les participants pourront découvrir comment chacune s’anime et s’initier à la manipulation. Animations -> Visite guidée Centre Paris Anim’ Bessie Smith ex Reuilly 19 rue Hénard Paris 75012

8 : Montgallet (211m) 6 : Dugommier (385m)

Contact :Centre Paris Anim Reuilly/Bessie Smith 0140020660 reuilly@claje.asso.fr https://claje.asso.fr/activites-paris-12/ https://www.facebook.com/centrereuilly/?view_public_for=135413059813221 0140020660 reuilly@claje.asso.fr Animations -> Visite guidée Insolite;Enfants

