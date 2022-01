SORTIE VIN – SORTIE LPO ANJOU Beaulieu-sur-Layon Beaulieu-sur-Layon Catégories d’évènement: Beaulieu-sur-Layon

Beaulieu-sur-Layon Maine-et-Loire Beaulieu-sur-Layon Sauf suite à la crise du philoxera et à la seconde guerre mondiale. Depuis, il connaît une évolution qui mérite d’être contée. Cette animation vous permettra de rencontrer le viticulteur actuel, Ivan Massonat, de découvrir comment il travaille la vigne et de goûter aux vins qu’il produit. Inscription obligatoire ! Le coteau des Treilles connaît une histoire viticole quasi permanente… +33 2 41 44 44 22 http://www.lpo-anjou.org/ Sauf suite à la crise du philoxera et à la seconde guerre mondiale. Depuis, il connaît une évolution qui mérite d’être contée. Cette animation vous permettra de rencontrer le viticulteur actuel, Ivan Massonat, de découvrir comment il travaille la vigne et de goûter aux vins qu’il produit. Inscription obligatoire ! Beaulieu-sur-Layon

