Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire 3 EUR Remèdes de grands-mères, astuces pour le potager, légendes et recettes de cuisine vous seront dévoilés, dégustations à la clé ! Balade de 3 km. Prévoir de bonnes chaussures. Animation familiale. Venez découvrir les plantes sauvages qui se présentent sur nos chemins de bords de Loire. contact@prieure-saint-remy.fr +33 2 41 57 32 32 https://www.prieure-saint-remy.fr/ Remèdes de grands-mères, astuces pour le potager, légendes et recettes de cuisine vous seront dévoilés, dégustations à la clé ! Balade de 3 km. Prévoir de bonnes chaussures. Animation familiale. dernière mise à jour : 2021-06-03 par

Lieu Brissac Loire Aubance Adresse Rendez-vous à l'accueil du Prieuré Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Ville Brissac Loire Aubance