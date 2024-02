Sortie Vél’Ornitho Saint-Quentin-en-Tourmont, samedi 18 mai 2024.

Sortie Vél’Ornitho Saint-Quentin-en-Tourmont Somme

Accompagné de chants d’oiseaux et de lumières matinales, roulez au rythme de la nature en direction des

marais, roselières et bocages de la Baie de Somme.

4 circuits différents sont proposés pour découvrir les espèces nicheuses et migratrices présentes dans la région

au printemps. Chacun est spécifiquement conçu pour les passionnés de nature (et de vélo !) et inclut des sites

ornitho incontournables mais aussi quelques petits coins nature moins connus.

Les pistes cyclables et sentiers pittoresques se prêtent aux arrêts réguliers pour observer les oiseaux en toute

tranquillité. Une pause café (ou pique-nique selon les circuits) à mi-chemin permettra de reprendre des forces

avant le retour au point de départ.

Au programme

Mercredi 24 avril Baie de Somme Sud de l’estran aux bas-champs 35 km niveau intermédiaire (Festival de l’oiseau et de la nature)

Samedi 25 mai Le Marquenterre, bocages et marais 20 km niveau facile

Samedi 18 mai Baie de Somme Nord, estuaire et marais arrière-littoraux 35 km niveau intermédiaire

Le samedi 8 juin Baie de Somme Sud entre falaises et renclôtures 25 km niveau facile

Tarifs 31 € Le tarif comprend la sortie, la location de jumelles ainsi qu’un goûter.

Vélo non inclus. Recommandation d’un partenaire vélo sur demande31 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

Chemin des Garennes

Saint-Quentin-en-Tourmont 80120 Somme Hauts-de-France

