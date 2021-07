Sortie Vélo Wasselonne, 29 août 2021-29 août 2021, Wasselonne.

Sortie Vélo 2021-08-29 07:00:00 – 2021-08-29 17:00:00

Wasselonne Bas-Rhin Wasselonne

EUR Le Cyclo Club de Wasselonne organise des sorties VTT de 35, 45 et 55 kilomètres et des sorties routes de 33, 55 et 100 kilomètres le dimanche 29 août 2021.

Les inscriptions se font en ligne et sur place.

+33 3 88 87 33 50

