Samedi 16 octobre 2021, découvrez les routes pour rejoindre le canal de Roubaix. Départ : 10h, chemin des crieurs (Crèche Canaillous) Retour par la voie verte Gratuit sur inscription. ### Inscription Inscription à compter du 2 octobre 2021 [via le formulaire en ligne.](https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-la-sortievelo-ver) ### Renseignements auprès du service développement durable * 03 20 43 19 50 ou * [[ddvascq@villeneuvedascq.fr](mailto:ddvascq@villeneuvedascq.fr)](mailto:ddvascq@villeneuvedascq.fr)

2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T11:30:00

