Sortie vélo sur le thème “histoire des communes locales”

Sortie vélo sur le thème “histoire des communes locales”, 22 mai 2022, . Sortie vélo sur le thème “histoire des communes locales”

2022-05-22 09:15:00 09:15:00 – 2022-05-22 12:15:00 12:15:00 Pédalez en découvrant la géologie, la géographie et la démographie de la ville.à partir de 10 ansdépart de l’Hôtel de Villedurée : 3h

Pré-inscriptions obligatoires Pédalez en découvrant la géologie, la géographie et la démographie de la ville. à partir de 10 ans

départ de l’Hôtel de Ville

durée : 3h Pré-inscriptions obligatoires Pédalez en découvrant la géologie, la géographie et la démographie de la ville.à partir de 10 ansdépart de l’Hôtel de Villedurée : 3h

Pré-inscriptions obligatoires dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville