Sortie vélo sur le thème de la pêche locale (mer, rivière, vase), 2 octobre 2022, .

Sortie vélo sur le thème de la pêche locale (mer, rivière, vase)

2022-10-02 09:15:00 09:15:00 – 2022-10-02 12:15:00 12:15:00

Découvrez l’histoire de la pêche à Caen, jusqu’au littoral.

Comment s’organisent les cours d’eau où vivent les poissons et autres organismes.

À partir de 10 ans

Pré-inscriptions obligatoiresPédaler en sécuritéEntretien du vélo : pneus, éclairages avant/arrière, freins, sonnetteCasque et gilet obligatoires pour les moins de 12 ans et fortement conseillés pour les adultesGilet réfléchissant obligatoire de nuit, en cas de faible visibilité et hors agglomérationPour les balades nocturnes, se munir d’une lampe frontalePrévoir des vêtements adaptés et de l’eau

Pré-inscriptions obligatoires

