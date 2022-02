Sortie vélo pour les séniors Centre socioculturel Loire-Divatte Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Julien-de-Concelles

Sortie vélo pour les séniors Centre socioculturel Loire-Divatte, 3 juin 2022, Saint-Julien-de-Concelles.

Centre socioculturel Loire-Divatte, le vendredi 3 juin à 11:00

Le centre socioculturel vous propose des sorties vélo tout au long de l’année. Les balades font entre 6 et 18 km. Rendez-vous au CSC Loire-Divatte, puis transport collectif jusque sur le lieu de la balade. Apportez votre pique-nique. Possibilité de louer un vélo. Renseignez-vous lors de l’inscription.

Gratuit – sur inscription

De Piriac à Guérande (14 km) Centre socioculturel Loire-Divatte 2 route Félix Praud, St Julien de Concelles Saint-Julien-de-Concelles La Chapelle-Basse-Mer Loire-Atlantique

2022-06-03T11:00:00 2022-06-03T18:00:00

