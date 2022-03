Sortie vélo « La vélomaritime à bicyclette ! » Grandcamp-Maisy, 20 avril 2022, Grandcamp-Maisy.

Sortie vélo « La vélomaritime à bicyclette ! » Office de Tourisme 26 quai Crampon Grandcamp-Maisy

2022-04-20 14:00:00 – 2022-04-20 17:00:00 Office de Tourisme 26 quai Crampon

Grandcamp-Maisy Calvados

En famille ou entre amis, enfourchez votre vélo pour découvrir la vélomaritime, itinéraire qui vous fera découvrir les plages du débarquement entre Grandcamp-Maisy et Vierville-sur-Mer. Accompagnés et guidés par Eric, vous arpenterez de ce nouvel itinéraire vélo sur les hauteurs et découvrirez son patrimoine naturel et historique.

Réservation obligatoire (nombre de places limitées).

Circuit de 25km. Se munir de son vélo / casque obligatoire pour les enfants et conseillé pour les adultes.

Office de Tourisme 26 quai Crampon Grandcamp-Maisy

