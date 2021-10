Balaruc-le-Vieux Balaruc-le-Vieux Balaruc-le-Vieux, Hérault SORTIE VÉLO ET VISITE DE MAS CONCHYLICOLE Balaruc-le-Vieux Balaruc-le-Vieux Catégories d’évènement: Balaruc-le-Vieux

Balaruc-le-Vieux Hérault Balaruc-le-Vieux Circuit vélo découverte des oiseaux avec la LPO, puis découverte du métier d’ostréiculteur et dégustation chez Mathieu Rouzières, à Loupian.

Rendez-vous à 14h au parking de la Crique de l’Angle de Balaruc, retour prévu à 18h maximum. Environ 1h de parcours vélo avec plusieurs pauses. Prévoyez de l’eau et une tenue confortable. Circuit vélo découverte des oiseaux avec la LPO, puis découverte du métier d’ostréiculteur et dégustation chez Mathieu Rouzières, à Loupian.

