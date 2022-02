SORTIE VÉLO DE ROUTE, A LA DECOUVERTE DE LA BOUCLE CYCLO N°11 Montagnac Montagnac Catégories d’évènement: Hérault

2022-02-12 08:30:00 08:30:00 – 2022-02-12 16:30:00 16:30:00

Montagnac Hérault Montagnac Sortie vélo de route encadrée. Au départ de la maison départementale du vélo, base départementale de Bessilles, destination cirque de Mourèze / lac du Salagou, une boucle n° 11 jalonné de panneaux l’Hérault à vélo. Boucle sportive de 75 kms / dénivelé + 780m. Un paysage extraordinaire et unique dans un grand site classé. Inscription obligatoire. #Heraultvelo +33 4 67 24 07 26 Sortie vélo de route encadrée. Au départ de la maison départementale du vélo, base départementale de Bessilles, destination cirque de Mourèze / lac du Salagou, une boucle n° 11 jalonné de panneaux l’Hérault à vélo. Boucle sportive de 75 kms / dénivelé + 780m. Un paysage extraordinaire et unique dans un grand site classé. Inscription obligatoire. #Heraultvelo Montagnac

