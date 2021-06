Villeneuve-d'Ascq Place de la République Nord, Villeneuve-d'Ascq Sortie vélo d’Annappes à Lille Place de la République Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Samedi 12 juin 2021, le service développement durable organise une balade à vélo à Lille. Départ place de la République à Annappes à 14h.** Découvrez les routes pour rejoindre facilement la gare et découvrez le nouveau passage sous la RN 227. Inscriptions obligatoires ————————- [via le formulaire en ligne](https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-la-sortie-velo-d-a) Renseignements : —————- * 03 20 43 19 50 * [[ddvascq@villeneuvedascq.fr](mailto:ddvascq@villeneuvedascq.fr)](mailto:ddvascq@villeneuvedascq.fr) * [[https://www.facebook.com/ddvascq](https://www.facebook.com/ddvascq)](https://www.facebook.com/ddvascq) .

