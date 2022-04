Sortie vélo Bouelles Bouelles Catégories d’évènement: Bouelles

Bouelles Seine-Maritime Bouelles La Bouellaise vous invite à une sortie conviviale à vélo pour une promenade touristique entre Bouelles et Forges les Eaux. Parcours facile de 25km environ A/R. Le pique-nique (casse-croûte sorti du sac à dos) aura lieu arrivé à Forges, où un apéritif vous sera offert. Promenade éventuellement autour des étangs, puis retour à Bouelles. Possibilité de faire une partie de pétanque ou de jeu de carte ( suivant le temps) au retour. Pensez à adapter vos tenues à la météo du jour. Durée prévue environ 2h30 de Bouelles à Forges .

Rendez-vous : Sur le parking de l’avenue verte à Bouelles à 10h00

Inscriptions obligatoires.

