SORTIE VELO A LA RENCONTRE DE NOS PRODUCTEURS LOCAUX Jarzé Villages, 18 août 2021, Jarzé Villages.

SORTIE VELO A LA RENCONTRE DE NOS PRODUCTEURS LOCAUX 2021-08-18 – 2021-08-18

Jarzé Villages Maine-et-Loire Jarzé Villages

0 EUR Une boucle de 22kms vous attend entre les charmants villages de Chaumont d’Anjou, Cornillé-les-Caves et Lué en Baugeois. ‍♀️

De 14h à 18h, venez pédaler dans la dans la convivialité et rencontrer les activités insolites de nos producteurs de la région.

Au départ du centre bourg de Chaumont d’Anjou (Place du Cèdre face à l’église), découvrez les producteurs locaux de Cornillé les Caves.

Jardin de La Tuffière, Escargots Petit Pré et Vignoble du Domaine de la Tuffière vous y attendent

N’attendez plus et réservez dès maintenant vos places !

Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme Anjou Loir & Sarthe au

02 41 76 37 26 ou via bienvenue@tourisme-anjouloiretsarthe.fr

En selle ! ‍♀️ La deuxième édition de la Sortie vélo ” A la rencontre de nos producteurs locaux”, aura lieu le Mercredi 18 Août !

+33 2 41 76 37 26

Une boucle de 22kms vous attend entre les charmants villages de Chaumont d’Anjou, Cornillé-les-Caves et Lué en Baugeois. ‍♀️

De 14h à 18h, venez pédaler dans la dans la convivialité et rencontrer les activités insolites de nos producteurs de la région.

Au départ du centre bourg de Chaumont d’Anjou (Place du Cèdre face à l’église), découvrez les producteurs locaux de Cornillé les Caves.

Jardin de La Tuffière, Escargots Petit Pré et Vignoble du Domaine de la Tuffière vous y attendent

N’attendez plus et réservez dès maintenant vos places !

Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme Anjou Loir & Sarthe au

02 41 76 37 26 ou via bienvenue@tourisme-anjouloiretsarthe.fr

dernière mise à jour : 2021-08-12 par