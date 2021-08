Villers-Saint-Paul Villers-Saint-Paul Oise, Villers-Saint-Paul Sortie vélo 93 ou 67km Villers-Saint-Paul Villers-Saint-Paul Catégories d’évènement: Oise

Villers-Saint-Paul

Sortie vélo 93 ou 67km Villers-Saint-Paul, 22 août 2021, Villers-Saint-Paul. Sortie vélo 93 ou 67km 2021-08-22 08:00:00 – 2021-08-22

Villers-Saint-Paul Oise Villers-Saint-Paul Rendez vous place de la Mairie de Villers à 8h00 pour 93km ou 67km Ä Grimancourt 93km : Villers, Verneuil, Fleurines, Villers St Frambourg, Brasseuse, Bray, Rully, Huleux,

Verrines, Rocquemont, Glaignes, D116 en face rue Chantepie CV, carrefour D332 à droite D332, à gauche CV4

Morcourt à gauche rue des Iles puis à droite suivre la rue du Lavoir puis de nouveau à droite rue du Moulin, poursuivre

jusqu’à la D335 à droite puis gauche CV4 Feigneux, à gauche D50 Pondron, D50 Buy, Grimancourt poursuivre jusqu’à

D163 intersection D335 à gauche puis droite D163 puis première à gauche vers D332 à l’intersection à gauche puis

droite CV Orrouy, Béthisy, Verberie, Pont, Brenouille, Villers. 7363066 Ä Rocquemont 67km : Villers, Verneuil, Fleurines, Villers St Frambourg, Brasseuse, Bray, Rully, Huleux,

Verrines, Rocquemont, Glaignes, à gauche D116 puis D123 à gauche Béthisy St Martin, Verberie, Pont Ste Maxence,

dernière mise à jour : 2021-08-17

