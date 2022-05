SORTIE ‘UNE VILLE, UNE LEGENDE’ Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Saint-Mihiel

SORTIE ‘UNE VILLE, UNE LEGENDE’ Saint-Mihiel, 10 juillet 2022, Saint-Mihiel. SORTIE ‘UNE VILLE, UNE LEGENDE’ Saint-Mihiel

2022-07-10 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-10

Saint-Mihiel Meuse Saint-Mihiel Meuse 0 EUR Sortie historique dans le cadre “Dimanches de caractère” Nombreuses légendes ont été contées autour de la fondation de la ville. Alors que Saint-Mihiel n’était qu’un petit hameau fermier au nom de Godonécourt, 7 fées maléfiques voulurent détruire la cité. Pour ce faire, elles décidèrent d’aligner d’énormes blocs de pierre dans la Meuse pour inonder le village. Mais l’archange saint Michel intervint et chassa les 7 fées en les obligeant à déplacer leurs roches sur le versant d’une colline. Reconnaissants, les habitants baptisèrent leur cité du nom de leur sauveur. Des Roches aux rochers, venez déambuler dans le cœur ancien de la ville depuis l’Abbaye jusqu’à la Halle où une dégustation de rochers vous sera proposée à la chocolaterie Sereivan. Alliant découverte des patrimoines bâti, naturel et immatériel, et dégustation de produits de terroir, les Dimanches de Caractère proposent des visites insolites

de lieux souvent privés, abordant la grande Histoire par les petites histoires, les patrimoines matériel et immatériel. Les habitants, associations, municipalités,

offices de tourisme, artisans, vous accueillent pour vous faire découvrir les secrets de ces petites cités aux multiples caractères.

216 communes adhèrent aujourd’hui en France à la marque Petites Cités de Caractère®, 21 sont situées en Grand Est. Riches d’un patrimoine architectural

et paysager, ces communes rurales poursuivent le même objectif de mise en valeur de leurs attraits par la réhabilitation, la restauration et l’animation. Rendez-vous Hôtel de Ville

Sur réservation au Service Culture / Mairie – 03 29 89 15 11 +33 3 29 89 15 11 http://www.petitescitesdecaractere.com/ Saint-Mihiel

