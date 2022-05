Sortie un dragon dans mon jardin Varaignes, 11 mai 2022, Varaignes.

Sortie un dragon dans mon jardin Varaignes

2022-05-11 14:30:00 – 2022-05-11

Varaignes Dordogne Varaignes

EUR Le mercredi 11 mai, c’est la journée mondiale des espèces menacées. Dans ce cadre, le CPIE du Périgord-Limousin organise une sortie à la recherche de salamandres, tritons et autres amphibiens. Vous apprendrez à reconnaître les larves de ces petits amphibiens et leur écologie ! Vous contribuerez à leur recensement, au travers du programme de sciences participatives Un dragon ? dans mon jardin ! Ceci afin de mieux connaitre leur répartition et ainsi valoriser leur protection près de chez nous ! Inscription obligatoire au 05 53 56 23 66 / contact@cpie-perigordlimousin.org

+33 5 53 56 23 66

CPIE Périgord-Limousin

Varaignes

