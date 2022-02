Sortie « Un, deux, trois, bernache ! » en canoé Arès Arès Catégories d’évènement: Arès

Gironde

Sortie « Un, deux, trois, bernache ! » en canoé Arès, 8 février 2022, Arès. Sortie « Un, deux, trois, bernache ! » en canoé Arès

2022-02-08 – 2022-02-08

Arès Gironde Arès Profitez d’une marée qui monte lentement pour observer les oiseaux dans leurs derniers instants de gagnage.

INSCRIPTION AUPRES DE VINCENT CHELLE, NOTRE MONITEUR, EDUCATEUR A L’ENVIRONNEMENT.

08 février : 09:30-11:30

10 février : 09:30-10:30

13 février : 13:00-15:00

14 février : 13:30-15:30

25 février : 10:00-12:00

27 février : 13:00-15:00

28 février : 13:00-15:00

2 mars : 14:30-16:30

Accueil des participants dès 15 minutes avant.

Mise en tenue adaptée à la météo, chaussures fermées comprises.

Bon à savoir

Amenez vos jumelles (si vous en avez) avec une chiffonnette pour vous essuyer les mains.

Pas de carte bleue sur place. Pensez à prendre un chèque ou des espèces le jour de l’activité.

Prévoyez un coupe vent, voire une combinaison si vous êtes frileux.

Adulte : 30€ / Enfant jusqu’à 10 ans : 20€

Rendez-vous à la cabane 29 sur le port. Profitez d’une marée qui monte lentement pour observer les oiseaux dans leurs derniers instants de gagnage.

INSCRIPTION AUPRES DE VINCENT CHELLE, NOTRE MONITEUR, EDUCATEUR A L’ENVIRONNEMENT.

08 février : 09:30-11:30

10 février : 09:30-10:30

13 février : 13:00-15:00

14 février : 13:30-15:30

25 février : 10:00-12:00

27 février : 13:00-15:00

28 février : 13:00-15:00

2 mars : 14:30-16:30

Accueil des participants dès 15 minutes avant.

Mise en tenue adaptée à la météo, chaussures fermées comprises.

Bon à savoir

Amenez vos jumelles (si vous en avez) avec une chiffonnette pour vous essuyer les mains.

Pas de carte bleue sur place. Pensez à prendre un chèque ou des espèces le jour de l’activité.

Prévoyez un coupe vent, voire une combinaison si vous êtes frileux.

Adulte : 30€ / Enfant jusqu’à 10 ans : 20€

Rendez-vous à la cabane 29 sur le port. +33 6 77 89 59 52 Profitez d’une marée qui monte lentement pour observer les oiseaux dans leurs derniers instants de gagnage.

INSCRIPTION AUPRES DE VINCENT CHELLE, NOTRE MONITEUR, EDUCATEUR A L’ENVIRONNEMENT.

08 février : 09:30-11:30

10 février : 09:30-10:30

13 février : 13:00-15:00

14 février : 13:30-15:30

25 février : 10:00-12:00

27 février : 13:00-15:00

28 février : 13:00-15:00

2 mars : 14:30-16:30

Accueil des participants dès 15 minutes avant.

Mise en tenue adaptée à la météo, chaussures fermées comprises.

Bon à savoir

Amenez vos jumelles (si vous en avez) avec une chiffonnette pour vous essuyer les mains.

Pas de carte bleue sur place. Pensez à prendre un chèque ou des espèces le jour de l’activité.

Prévoyez un coupe vent, voire une combinaison si vous êtes frileux.

Adulte : 30€ / Enfant jusqu’à 10 ans : 20€

Rendez-vous à la cabane 29 sur le port. Kevin Biette

Arès

dernière mise à jour : 2022-02-02 par OT Arès

Détails Catégories d’évènement: Arès, Gironde Autres Lieu Arès Adresse Ville Arès lieuville Arès Departement Gironde

Arès Arès Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ares/

Sortie « Un, deux, trois, bernache ! » en canoé Arès 2022-02-08 was last modified: by Sortie « Un, deux, trois, bernache ! » en canoé Arès Arès 8 février 2022 Arès Gironde

Arès Gironde