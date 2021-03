Villeneuve-d'Ascq Parc Asnapio Nord, Villeneuve-d'Ascq Sortie trottinette Parc Asnapio Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Samedi 17 avril à 14h, le service développement durable de la ville vous emmène à la découverte de la ville en trottinette** Après une initiation rapide, c’est parti pour une balade en trottinette pour

découvrir la richesse des quartiers de la ville et la chaine des lacs. Infos et inscriptions

——————— * Inscription via le [formulaire en ligne](https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-sortie-familiale-en-trotinette) à partir **du 3 avril 2021**. Possibilité de prêt de trottinettes (avec freins et suspension). * Départ devant parc Asnapio

* A partir de 6 ans.

* 03 20 43 19 50 * [[ddvascq@villeneuvedascq.fr](mailto:ddvascq@villeneuvedascq.fr)](mailto:ddvascq@villeneuvedascq.fr)

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-17T14:00:00 2021-04-17T16:00:00

