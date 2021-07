Orcières Orcières Hautes-Alpes, Orcières Sortie trail 8 km Orcières Orcières Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Orcières

Sortie trail 8 km Orcières, 2 août 2021, Orcières. Sortie trail 8 km 2021-08-02 16:30:00 16:30:00 – 2021-08-02 18:30:00 18:30:00 Office de Tourisme d’Orcières Merlette

Orcières Hautes-Alpes EUR 5 5 Vous voulez courir avec un professionnel du trail ? Julien Michelon nous fait l’honneur de sa présence et vous accompagnera sur une sortie de 8 km et 350m dénivelé positifs au départ de Merlette (rendez-vous à l’OT). dernière mise à jour : 2021-07-28 par

Lieu Orcières Adresse Office de Tourisme d'Orcières Merlette Ville Orcières