Sortie traces et indices en forêt Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Sortie traces et indices en forêt Dijon, 10 juillet 2022, Dijon. Sortie traces et indices en forêt Dijon

2022-07-10 – 2022-07-10

Dijon Côte-d’Or EUR 0 0 Mais qui est donc passé par là ? À travers une sortie nature, partez à la recherche de traces et d’indices laissés par les animaux de la forêt.

RDV au local de la LPO de Talant pour départ covoiturage vers un lieu autour de Dijon.

Heure de RDV précisé après inscription via leo.tardy.lt@gmail.com leo.tardy.lt@gmail.com Mais qui est donc passé par là ? À travers une sortie nature, partez à la recherche de traces et d’indices laissés par les animaux de la forêt.

RDV au local de la LPO de Talant pour départ covoiturage vers un lieu autour de Dijon.

Heure de RDV précisé après inscription via leo.tardy.lt@gmail.com Dijon

dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Ville Dijon lieuville Dijon Departement Côte-d'Or

Dijon Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

Sortie traces et indices en forêt Dijon 2022-07-10 was last modified: by Sortie traces et indices en forêt Dijon Dijon 10 juillet 2022 Côte-d'Or Dijon

Dijon Côte-d'Or