Sortie thématique Drôles de petites bêtes Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Loire-Atlantique

Sortie thématique Drôles de petites bêtes Ranrouët 44410 Herbignac, 20 avril 2022, Herbignac. Sortie thématique Drôles de petites bêtes

Ranrouët 44410 Herbignac, le mercredi 20 avril à 14:30

Armés de jumelles et filets, observez les espèces qui peuplent le château. Avec Patrick Trécul, guide Naturaliste. Tout public, dès 6 ans.

Public

Armés de jumelles et filets, observez les espèces qui peuplent le château. Avec Patrick Trécul, guide Naturaliste. Tout public, dès 6 ans. Ranrouët 44410 Herbignac Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T14:30:00 2022-04-20T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Herbignac, Loire-Atlantique Autres Lieu Ranrouët 44410 Herbignac Adresse Ranrouët 44410 Herbignac Ville Herbignac lieuville Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac Departement Loire-Atlantique

Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herbignac/

Sortie thématique Drôles de petites bêtes Ranrouët 44410 Herbignac 2022-04-20 was last modified: by Sortie thématique Drôles de petites bêtes Ranrouët 44410 Herbignac Ranrouët 44410 Herbignac 20 avril 2022 Herbignac Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac

Herbignac Loire-Atlantique