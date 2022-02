Sortie Théâtre – Näss (les Gens) – Cie Massala Quimperlé, 31 mars 2022, Quimperlé.

Sortie Théâtre – Näss (les Gens) – Cie Massala Espace Benoîte-Groult 3 avenue du Coat-Kaër Quimperlé

2022-03-31 18:45:00 – 2022-03-31 23:00:00 Espace Benoîte-Groult 3 avenue du Coat-Kaër

Quimperlé Finistère

Venez découvrir le travail du chorégraphe Fouad Boussouf, tout juste nommé directeur du Centre Chorégraphique National du Havre. Avec sept interprètes masculins magnifiés par l’énergie des danses urbaines, Näss transforme les rythmes du Maghreb en une pulsation de vie universelle et reconnecte le hip hop à ses racines africaines. L’excellence de ses danseurs, la précision affûtée de leurs gestes et la force du collectif emportent la mise.

Fouad Boussouf a le souci de l’autre et le montre avec cette pièce fédératrice et généreuse !

À partir de 7 ans – Tarifs du Théâtre de Cornouaille

On vous emmène …

Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour un départ en car à 18h45.

Nombre de places limité ! Réservations au 02 98 96 37 37 – culture@ville-quimperle.fr

Sortie proposée dans le cadre du partenariat avec le Théâtre de Cornouaille – Scène Nationale de Quimper

Espace Benoîte-Groult 3 avenue du Coat-Kaër Quimperlé

