2022-02-02 14:30:00 – 2022-02-02 17:00:00

Urrugne Pyrénées-Atlantiques Urrugne

EUR 0 0 En lien avec l’exposition « Côte basque, un littoral en mouvement » de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, cette sortie terrain animée par le CPIE Littoral basque aura pour objectif de vous aider à comprendre le contexte et géographique et géomorphologique des risques, leur évaluation et les mesures de prévention existantes et à étudier.

Lors d’une balade pédestre facile sur les crêtes et dans les vallées entre le bourg d’Urrugne et la Corniche, nous allons discuter de ces thématiques et se prêter ensemble à un petit exercice ludique de cartographie personnalisée!

Lieu de RDV : Jonction des chemins Etzan Borda, Exail Borda Berri et chemin des Crêtes (point de vue près des vignes).

