Sortie terrain et conférence sur les araignées

Sortie terrain et conférence sur les araignées, 27 mai 2023, . Sortie terrain et conférence sur les araignées



2023-05-27 15:30:00 – 2023-05-27 18:00:00 Venez en apprendre plus sur les araignées ! Une spécialiste, Christine Rollard, sera présente pour nous emmener en voyage dans le monde fascinant de ces petites bêtes… Au programme : une sortie terrain dans le parc de la Pyramide pour observer les araignées et une conférence sous le dôme de la Pyramide !

15 h 30 : conférence Christine Rollard

17 h : sortie terrain

Christine Rollard est une biologiste et arachnologue française, spécialisée dans l’étude des araignées. Christine s’intéresse particulièrement au lien entre les araignées et leur milieu. Elle participe à une quinzaine de programme d’études sur la biodiversité, en France métropolitaine (Brenne, Auvergne, Normandie, Mercantour, Corse), Outre-Mer (Guadeloupe, Martinique et La Réunion), Afrique (Guinée et Comores) et Vanuatu (Santo).

Christine Rollard cherche autant que possible à transmettre ses connaissances. Elle est l’autrice de plusieurs livres de vulgarisation scientifique sur les araignées. contact@lapyramideduloup.com +33 9 54 94 64 47 https://www.lapyramideduloup.com/ dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville