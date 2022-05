SORTIE SYLVOTHERAPIE Walscheid Walscheid Catégories d’évènement: Moselle

Walscheid

SORTIE SYLVOTHERAPIE Walscheid, 28 mai 2022, Walscheid. SORTIE SYLVOTHERAPIE Walscheid

2022-05-28 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-28 12:00:00 12:00:00

Walscheid Moselle Walscheid Venez vous ressourcer le temps d’une sortie sylvothérapie à Walscheid ! Au programme : marche sensorielle, cérémonie du thé, exercices créatifs etc…. Matériel à prévoir : vêtements et chaussures adaptés au terrain et à la météo, un bandeau pour se cacher les yeux, un gilet de sécurité, un goblet ou une tasse, une gourde, un accessoire pour s’asseoir au sol. mettre de l’anti-tique et moustique. Le terrain présente un dénivelé positif au début du parcours sur une distance de 150m. Renseignements et inscription par téléphone. +33 6 01 79 69 31 Walscheid

