Sortie sylvothérapie et bain de nature Frontenac, samedi 30 mars 2024.

Cette sortie s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent se connecter aux arbres, à leur énergie et à bénéficier de leurs bienfaits sur la santé. Venez prendre le temps, d’entrer en harmonie avec les arbres, la nature. Accordez vous une pause pour améliorer votre respiration, respirer avec les arbres et communiquer avec eux, développer vos sens et libérer vos émotions.

Sur réservation. Prévoir une tenue et des chaussures adaptées au temps, une bouteille d’eau, de quoi s’assoir ou s’allonger par terre. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 15:00:00

fin : 2024-03-30 18:00:00

Le Bourg

Frontenac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine marchewka.noelle@hotmail.fr

