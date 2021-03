Dieuze Dieuze Dieuze, Moselle SORTIE SYLVOTHERAPIE Dieuze Catégories d’évènement: Dieuze

Dieuze Moselle Dieuze 23 EUR La sylvothérapie est une pratique qui vient du Japon. Elle vise à améliorer notre bien-être en nous connectant à la nature et à nos 5 sens. Lors d’une immersion en forêt, Lucie Coupé, sylvothérapeute, vous invite à ralentir votre rythme et vivre pleinement le moment présent, tout en puisant l’énergie des arbres. Réservation obligatoire à l’office de Tourisme. contact@tourisme-saulnois.com +33 3 87 01 16 26 http://wwww.tourisme-saulnois.com/ La sylvothérapie est une pratique qui vient du Japon. Elle vise à améliorer notre bien-être en nous connectant à la nature et à nos 5 sens. Lors d’une immersion en forêt, Lucie Coupé, sylvothérapeute, vous invite à ralentir votre rythme et vivre pleinement le moment présent, tout en puisant l’énergie des arbres. Réservation obligatoire à l’office de Tourisme. OTPSaulnois

